Облившие супом картину Ван Гога получили тюремные сроки

В Великобритании суд приговорил двух активисток климатического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") к тюремным срокам за то, что в октябре 2022 года они облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. 23-летняя Фиби Пламмер получила 2 года лишения свободы, 22-летняя Анна Холланд - 20 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Картина находилась под защитным стеклом; защита девушек на процессе утверждала, что они знали об этом и потому были уверены, что полотно Ваг Гога не пострадает. Однако сотрудники галереи указали на риск повреждения полотна, если бы жидкость просочилась под стекло. Ущерб, нанесенный экоактивистками раме, был оценен в 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч евро). Облив картину супом, девушки приклеили свои ладони к стене под ней.

В Just Stop Oil акцию активисток увязали с требованиями к британскому правительству незамедлительно отказаться от всех новых нефтегазовых проектов.

"Кризис стоимости жизни и климатический кризис обусловлены нефтью и газом", — пояснили представители группы.

В день вынесения приговора у здания суда собрались сторонники Just Stop Oil. Некоторые из них держали плакаты с историческими деятелями, которых лишали свободы за их активизм.

После того, как приговор Пламмер и Холланд был оглашен, трое других активистов движения облили томатным супом в лондонской Национальной галерее две работы Ван Гога из цикла "Подсолнухи" — в том числе ту, что два года назад стала мишенью их осужденных единомышленниц. Всех троих задержали. Полотна повреждений не получили.

Подробные акции в последнее время устраиваются в разных странах. Так, во Франции в январе радикальные экоактивистки облили супом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи в Лувре, а в феврале аналогичной атаке подверглась "Весна" Клода Моне в музее Лиона.

23 октября 2023 года активисты климатического движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре другую картину Клода Моне во дворце Барберини в немецком Потсдаме. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея: "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине".