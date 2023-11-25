Облила кошку уксусом: дело взял под контроль глава полиции Павлодарской области

В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали расследование дела павлодарки, которая чуть не убила кошку в подъезде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Telegram-канал МВД РК, полицейские установили личность женщины, которая облила кошку уксусом.

"В рамках принципа нулевой нетерпимости к правонарушениям, в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт жестокого обращения с животными. Начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. Назначены экспертизы. Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства", — прокомментировали в полиции.

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Напомним, кошка в тяжёлом состоянии доставлена ветклинику. Зоозащитники потребовали по всей строгости наказать живодёрку и обязать её оплатить лечение и реабилитацию животного. Видео инцидента накануне появилось в социальных сетях. Некоторые комментаторы утверждали, что женщина, которая предположительно работает на госслужбе, издевается над кошками не в первый раз.

В департаменте полиции же заявили, что подозреваемая никакого отношения к госслужбе не имеет.