Облепили со всех сторон: жителей самого высокого здания в Семее лишили парковки и детской площадки

Зданий больше, парковок и деревьев меньше. Ещё одна городская многоэтажка Семея становится заложницей каменных джунглей. Под окнами самого высокого жилого здания на месте деревьев планируют построить очередной фудкорт, третий в радиусе 20 метров. Подобная застройка оставляет владельцев квартир без личного дворового пространства и подъездных путей к собственным домам. Почему рекреационные зоны превращаются в частную собственность, и чем это грозит обычным горожанам, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В Семее – бум строительства многоквартирного жилья и фудкортов. После коронавирусного периода предприниматели стали насыщать город на Иртыше кофейнями, донерными и новоделами. А с отделением Абайской области от ВКО, эта тенденция активизировалась в разы. Сейчас в городе в процессе возведения десятки разноплановых многоэтажек на разных стадиях. Причём многие из них не предусматривают полноценного дворика, не говоря уже о парковке. Владельцы "пришвартовывают" свои машины кто где может. При этом число автомобилей в Семее уверенно растёт. Это видно по загруженности дорог уже не только в часы пик.

Главное для застройщиков - воткнуть очередной дом в сложившийся за годы инфраструктурный рай. Туда, где есть школа, детский сад, торговый дом и готовые коммуникационные сети. При этом не думая, как новая многоэтажка будет соседствовать с местными "старожилами", построенными десятилетия назад, и хватит ли этой инфраструктуры на всех.

Очередная давка интересов назревает в самом сердце Семея. Около 16-этажного жилого дома по адресу Валиханова, 157, огородили территорию площадью 20 соток.

Этот кусочек земли был "воздухом" для жителей многоэтажки – в тени больших деревьев играли дети, выгуливали животных, парковали машины. Причём местные жители знали, что вот уже 20 лет она находится в частной собственности. Хотя изначально она была предусмотрена как рекреационная зона. Однако с конца 90-х земли общего пользования между домами и проспектом стали попадать в частные руки. Такая судьба была уготована и тому самому фрагменту, который огородили под окнами жителей 16-этажки.

Местные жители бьют тревогу и просят городскую власть пересмотреть назначение участка, обустроив здесь как минимум парковку для растущего парка машин.

"Земля принадлежала народу. Её продала одна из председателей КСК много лет назад. Пока земля пустовала, люди парковали здесь машины. А 10 дней назад её огородили. Говорят, что хотят построить кафе. Теперь люди переживают - где ставить машины и как проедет скорая и пожарная в таких условиях? На днях пожарка так и не смогла подъехать к нашему дому. Пришлось протягивать шланги", - рассказывает местная жительница Тамара Жумагулова.

14-этажное и два 16-этажных здания по проспекту Шакарима возвели в Семее в 90-х годах по программе "Жильё". Это первые монолитные дома в городе, построенные по скользящей металлической опалубке. На сегодня они являются самыми высокими жилыми зданиями в городе. Своеобразные достопримечательности.

Местные жительницы Тамара Жумагулова и Самал Наурызова провели для корреспондента BaigeNews.kz экскурсию по своему проходному двору.

Перед их домом устроилось кафе, которое выходит прямо на проспект, и из которого дымят две трубы. Шашлыки здесь жарят очень часто, говорят женщины. Когда направление ветра не в пользу жителей, дым идёт в квартиры. В результате приходится постоянно закрывать окна на неблагоприятной стороне.

"В жару мы становимся заложниками этого кафе: закроем окна - задыхаемся от духоты, откроем - от дыма", - говорит Самал Наурызова.

С наступлением темноты эта проблема усугубляется криками и разборками клиентов кафе.

"Люди ходили в кафе, писали жалобу, возмущались. И не один раз. Но всё бесполезно. Как врубят свои печи, так дышать невозможно. А владельцы говорят, что шашлыки - это их выручка", - вспоминает местная жительница Тамара Жумагулова.

С противоположной стороны здания жителей "прижимает" другая проблема - это отсутствие личного пространства, в частности - детской площадки. К тому же солидный кусок и без того короткой тротуарной дорожки откусила частная собственность. Сейчас это офис нотариальный конторы.

Два кусочка земли, на которых родители видят будущую площадку, заняты: один, заросший кустарниками, перегорожен магазином. Под вторым пролегают подземные коммуникации, поэтому власти отказываются заливать капитальное основание для детской зоны. В прошлом году здесь установили две качели.

Однако эту землю без всяких разрешений облюбовали себе бездомные соседи. На нескольких квадратных метрах они устроили две ночлежки. Односпальная келья под балкончиком первого этажа смущает местных детишек, но им некуда деваться.

"У меня четверо детей, я требую детскую площадку. У наших жителей нет личного пространства. Двор проходной. Единственный наш кусочек земли - вот этот участок два на три, где наши аташки по вечерам играют в домино. Выходя из кафе пьяная молодёжь "догоняется" на наших лавочках, оставляя после себя бутылки и мусор. Если отберут этот парк, а его уже загородили, то двор станет ещё более неприглядным. Я уже хочу продать квартиру. И не только я", - говорит жительница 16-этажки, многодетная мама Самал Наурызова. "Если дети идут в соседний двор, их оттуда выгоняют. Жалко детей, обидно. Там, где была раньше площадка, построили магазин. Почему в соседних дворах есть детские игровые зоны, а у нас - нет", - поддерживает многодетную соседку Тамара Жумагулова.

Жителей возмущает и то, что на огороженной территории спилили большие деревья.

"Когда в конце июня участок начали огораживать, мы начали шуметь. Рабочие сказали, что они просто облагораживают территорию. А затем начали спиливать деревья. Для чего? Там были хорошие насаждения. Этот зелёный барьер оделяет жилые дома от загазованного и пыльного проспекта Шакарима", - говорят местные жители.

Мы обратились в городской отдел архитектуры. В ведомстве рассказали, что владельцы участка ещё не заявляли о своём намерении. Но в планах идёт речь о размещении в этом месте очередного фудкорта. Третьего по счёту в радиусе 20 метров.

"Говорят, тут хотят построить жилой дом прямо под нашими окнами. Нам же весь свет закроют. Ещё один дом здесь не нужен, - рассказала местная жительница.

Не нужен людям, но, возможно, нужен владельцам. Мы решили выяснить предназначение участка по кадастровому номеру. Сайт публичной кадастровой карты выдал следующие данные: целевое назначение участка - строительство трёхэтажного многофункционального здания с паркингом. Площадь - больше 21,5 сотки.

Кстати, нам удалось поговорить с рабочим на огороженном участке, и он тоже поведал нам о планируемом строительстве трёхэтажного объекта.

В отделе архитектуры заверили, что никакой многоэтажки в ближайшее время по соседству с встревоженными жителями по Валиханова, 157 не планируется. Согласно плану детальной планировки эти 20 соток частной земли предназначены для культурно-бытового и торгового назначения.

"Этот участок с начала 2000 годов находится в собственности. В 2019 году люди уже выступали против строительства. Пока земля пустует, работы здесь не планируются. Если даже владельцы запросят разрешение, то мы со своей стороны будем отказывать. Потому что здесь не запроектировано", - заверил зам. начальника отдела архитектуры города Семей.

В Семее немало случаев, когда под окнами дома вырастает подобный многоэтажный сосед или торговая площадка. Причём случай с 16-этажкой - один из самых показательных. Дом расположен по проспекту Шакарима. Эта центральная магистраль до середины 90-х годов была гордостью всего города. Проспект шириной 120 метров соединял сосновый бор с Иртышом и задумывался как природный кондиционер для горожан. Согласно генплану 70-х годов, по широкому проспекту должны были курсировать трамваи, на левом берегу даже построили депо. Но реализовать идею не удалось по разным причинам.

Окна многоэтажек выходили на проспект, а пространство между домами и магистралью было заполнено зеленью и предназначалось для обслуживания магазинчиков на 1-х этажах. Однако со временем эти участки земли вдоль дорог стали продавать по очень привлекательной цене. Центральный проспект Шакарима, который по своим параметрам был приближен к мировым стандартам, был распродан. И это при том, что руководство города конца 1990-х и 2000-х годов хорошо знало об истинном предназначении рекреационных участков земли.

Общественный деятель, почётный строитель Казахстана Николай Исаев с начала 2000 годов пытается остановить эту "распродажу" и обратить внимание руководства страны на проблему.

"Согласно генплану 70-х годов проспект Шакарима предполагался шириной 120 м. При его строительстве сносили старые дома вдоль дороги, потратили миллиарды бюджетных денег, чтобы его расширить и дать людям квартиры в новых домах. А сейчас он снова застроен. И уже сегодня при новом акиме идёт разговор о том, что надо расширять этот проспект", - говорит Николай Исаев.

В 2004 году он написал письмо президенту страны, в котором описал ситуацию с проблемным проспектом.

"Мне прислали ответ, что на тот момент только булочная построена незаконно. Сейчас там пивной магазин. Он так и стоит на том же месте. 15 декабря 2005 года маслихат города Семей признал работу отдела градостроительства неудовлетворительной. Уже тогда открыто говорили о том, что под строительство отдают земли общего пользования, уничтожаются рекреационные зоны, застройки выходят за красные и жёлтые линии. Но все здания, построенные в нарушение закона, остаются на месте", - констатировал Николай Исаев.

После разгромного заключения 2005 года главного архитектора города сняли с должности. Но спустя несколько лет он восстановился.

Борьбу за архитектурный облик Семея ведут и исследователи родного края. По мнению краеведов, в последние годы город быстрыми темпами теряет своё лицо. Лишая людей парковок и дворовых территорий, Семей становится менее комфортным и эстетически не привлекательным. Глава краеведческого общества "Прииртышье" и член общественного совета Абайской области Марат Сасанов регулярно поднимает проблемные вопросы архитектурного перенасыщения на разных уровнях.

"В угоду бизнесу наш город уродуют. Никому до этого нет дела. Чиновники мыслят так: если это не запрещено, значит можно делать. А нюансы, которые не прописаны в законе, не учитываются. Но ведь кроме прописных, есть негласные архитектурные законы. Такие явления, как красота, эстетика, гармония, перспектива, прилегающая территория полностью игнорируются. Для того, чтобы выгодно подчеркнуть любое здание, важна прилегающая территория. Но для наших жителей это непозволительная роскошь! Красота и эстетика Семея распяты бизнесом!" - заключил Марат Сасанов.

Кстати, накануне публикации этого материала на огороженном участке перед 16-этажным домом установили ворота. С этих пор, по словам местных жителей, им запрещают парковать там машины.