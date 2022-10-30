"Облегчить портфели": как школы Кокшетау переходят на электронные учебники

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Сегодня на TopIQ размещены 108 учебников с 1 по 11 классы.

Школы Кокшетау активно подключаются к первой отечественной платформе цифровых учебников TopIQ. На ней, напомним, размещаются электронные учебники издательства "Алматыкітап" и ряда других. Всего на сегодняшний день к ней подключились восемь школ города, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня в Кокшетау к отечественной платформе цифровых учебников TopIQ подключились уже восемь школ — №№ 1, 3, 7, 8, 12, 17, 21 и IT-лицей имени Аль-Фараби.



Напомним, казахстанская образовательная платформа TopIQ — это интернет-ресурс, на котором размещаются казахстанские электронные учебники издательства "Алматыкітап" и других. Все они имеют аккредитацию для разработки и выпуска учебной литературы. На сегодня на TopIQ размешены 108 учебников с 1 по 11 классы.

В средней школе № 7 города Кокшетау к платформе подключились еще в прошлом учебном году. Электронные учебники, по словам педагогов, очень расположили к себе и учителей, и учеников во время пандемии, когда классы периодически переводились на "дистанционку".

"В прошлом году учителя ознакомились с TopIQ, кому понравилось, покупали себе аккаунты и начинали работать. В новом учебном году наша школа полностью присоединилась к web-порталу, управление образования выделило средства. Главное, пожалуй, достоинство ресурса — наличие видео-, аудио-материалов, графики. Мне как учителю информатики нравится свобода в выполнении интерактивных заданий. Изучили тему, параграф — сразу к нему задания на закрепление. Не нужно искать дополнительно видео-презентации, ролики – всё на единой платформе, в одном месте", — поделился директор СШ № 7 Тлеген Амангельды.

Импонирует педагогам и возможность для школьников самостоятельно заниматься дома.

"У каждого логин и пароль от Күнделік, он подходит к TopIQ. Вечером дети могут посмотреть свои ошибки, допущенные на уроке, могут отработать их, заново выполняя задания", — отметил Тлеген Амангельды.

Стопроцентно к платформе TopIQ подключилась и школа № 12. Директор учебного заведения Сайран Шокимова рассказывает, в декабре прошлого года сама ездила в издательство "Алматыкітап", знакомилась с системой. Педагоги по достоинству оценили и богатый интерактивный материал, аннимацию, и удобство для работы, и обратную связь, к примеру, голосовые похвалы в учебниках для начальных классов, и возможность заниматься дистанционно.

"Это большой плюс для наших северых регионов, где часто случаются сильные морозы, и уроки отменяются. Ребенок подключается к платформе, выполняет задания, и учитель сразу выставляет оценку. Электронные учебники значительно облегчают и при этом разнообразят уроки преподавателя, ну а учащимся, конечно, на TopIQ гораздо интересней", — дополнила Сайран Азнабаевна.

Добавим, что контент на web-портале постоянно расширяется. Здесь можно найти дошкольную литературу, а с недавнего времени стали вводить в PDF-формате и художественную.

На сегодня казахстанские педагоги уже отметили рост успеваемости в своих классах по тем предметам, где, параллельно с "бумажными" учебниками, использовали цифровые.

"Удобно то, что, если, к примеру, ребенок пропустил некоторые темы, объяснить пройденный материал и догнать одноклассников по таким учебникам вполне легко", – считают педагоги.

Родители, в свою очередь, отмечают, что детям теперь не приходится нести тяжелые рюкзаки.

Напомним, в конце сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости максимальной цифровизации учебного процесса. Глава государства также констатировал большое количество жалоб в связи с тем, что детям приходится носить в школу большие и тяжёлые ранцы. Это плохо сказывается на здоровье детей. Токаев поручил ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат.



