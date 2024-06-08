"Облаву" на нелегальных гастарбайтеров устроила полиция в Актау

Рейдовые мероприятия по объектам строительства проводили сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На одной из строек полицейским удалось выявить и задержать 30 незаконно работавших гастарбайтеров.

Они понесут административную ответственность по факту нарушения иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в сфере миграции населения.

За незаконное привлечение иностранной рабочей силы также оштрафованы работодатели.

Материалы дел направлены в суд.

Часть 5 статьи 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности. Это влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы нашей страны.

Части 1 статьи 519 КоАП РК - Привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел. Влекут штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц - в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 700 МРП.