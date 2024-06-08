"Облаву" на нелегальных гастарбайтеров устроила полиция в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рейдовые мероприятия по объектам строительства проводили сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На одной из строек полицейским удалось выявить и задержать 30 незаконно работавших гастарбайтеров.
Они понесут административную ответственность по факту нарушения иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в сфере миграции населения.
За незаконное привлечение иностранной рабочей силы также оштрафованы работодатели.
Материалы дел направлены в суд.
Часть 5 статьи 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности. Это влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы нашей страны.
Части 1 статьи 519 КоАП РК - Привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел. Влекут штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц - в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 700 МРП.
Самое читаемое
- Казахстан завоевал "золото" и "бронзу" на турнире по вольной борьбе
- Как на АЭС Фукусима: японские атомщики провели опасный эксперимент в Курчатове
- Спящую посреди дороги женщину обнаружили полицейские Павлодара
- В Казахстане насчитываются тысячи потенциальных лифтов-убийц
- Девушка устроила откровенные танцы на дороге в Алматы