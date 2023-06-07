Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети

Фото: stopfake.kz

В соцсетях набирает популярность видео, на котором якобы запечатлено, как студентов одного из карагандинских колледжей насильно забирают в армию, не дав им сдать выпускные экзамены и получить дипломы. Специалисты портала Stopfake.kz выяснили, что ролик не имеет отношения ни к студентам, ни к Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

На самом деле видео записано ещё в декабре 2020 года в Актау.