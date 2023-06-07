Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети
stopfake.kz Сегодня, 16:03
226
Сегодня, 16:03
226
Фото: stopfake.kz

Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети

В соцсетях набирает популярность видео, на котором якобы запечатлено, как студентов одного из карагандинских колледжей насильно забирают в армию, не дав им сдать выпускные экзамены и получить дипломы. Специалисты портала Stopfake.kz выяснили, что ролик не имеет отношения ни к студентам, ни к Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

На самом деле видео записано ещё в декабре 2020 года в Актау. 

"На кадрах попытка призывника сбежать из военкомата. Его быстро поймали сотрудники полиции и вернули на призывной пункт. Позже новобранец пояснил, что вовсе не пытался сбежать, а лишь хотел сходить за забытым пакетом", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:03
226
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх