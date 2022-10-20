Область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране - президент РК

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Отдельно глава государства остановился на производстве сахара.

"Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов. Кроме того, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году", - сказал президент.

Он рассказал о планах государственной поддержки отрасли:

"Разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с семи до 43 процентов.

В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров). Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.