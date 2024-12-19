В области Жетісу из 192 населённых пунктов, подлежащих газификации, пока топливо есть в 63. Уровень газификации составляет 56,5%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким области Бейбит Исабаев на брифинге СЦК сообщил, что в следующем году продолжится строительство 21 объекта и начнётся строительство ещё 42. К концу 2025 года газифицируют все 126 населённых пунктов от Кербулакского района до Талдыкоргана. В результате доступ к газу получат свыше 500 тысяч жителей или 71,4% всего населения.

19 августа начато строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Ожидается, что проект завершат в следующем году. Параллельно начата разработка проекта газораспределительных сетей для 66 населённых пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов.

"К 2029 году планируется газифицировать все 192 населённых пункта области и обеспечить доступ к газу для более 642 тысяч жителей или 91,9% от общей численности населения", - резюмировал аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

Ранее он сообщил о том, что в регионе открыли 15 школ и приступили к строительству нового грузопассажирского аэропорта.