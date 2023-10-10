Область Абай в лидерах по экономическим показателям в стране

Абайская область занимает ведущие позиции в стране по ключевым показателям социально-экономического развития, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании правительства об итогах социально-экономического развития за январь-сентябрь министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отметил, что по семи экономическим показателям рост отмечается в пяти регионах – Абайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

Общий темп роста экономики страны на данный момент составляет 4,7 процента. Реальный сектор показал рост на уровне 3,7 процента, а сфера услуг - 5,1 процента. Инвестиции в основной капитал также выросли на 12,1 процента. Область Абай демонстрирует наилучшие показатели в данном секторе экономики, наравне с Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областями.

"По предварительным итогам в январе-августе 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 4,2 процента и составил 91,1 миллиарда долларов. Экспорт составил 51,2 миллиарда долларов. Положительный торговый баланс - 11,4 миллиарда долларов", - отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Кроме того, на 12,6 процента увеличился объём выполненных строительных работ. Положительная динамика зафиксирована в 19 регионах, в том числе и в области Абай.

В республике введено 11,7 миллиона квадратных метров жилья. Самые высокие показатели наблюдаются в Астане, областях Абай, Улытау и Кызылординской области.

"По итогам девяти месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкенте. Благодаря принятым мерам наблюдается снижение инфляции до 11,8 процента. До конца этого года осталось 2,5 месяца. Необходимо усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики", - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что всем регионам необходимо обеспечить достижение целевых показателей и активно продолжать работу в этом направлении.