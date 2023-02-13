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  • Облачно, осадки, метель - прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане
kazhydromet.kz Сегодня, 20:43
188
Сегодня, 20:43
188
Фото: kazhydromet.kz

Облачно, осадки, метель - прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"С запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным, пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны - в виде дождя и снега с сопровождением гололёдных явлений", - сказано в сообщении.

16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на севере республики под влиянием поля повышенного давления погода будет без осадков. На западе и юге временами усилится ветер.

В температурном фоне сильных изменений не ожидается.
   

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:43
188
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