Облачно, осадки, метель - прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане

"С запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным, пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны - в виде дождя и снега с сопровождением гололёдных явлений", - сказано в сообщении.

16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на севере республики под влиянием поля повышенного давления погода будет без осадков. На западе и юге временами усилится ветер.

В температурном фоне сильных изменений не ожидается.

