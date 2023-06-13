Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску

В Усть-Каменогорске полицейские задержали 66-летнего пенсионера, разъезжающего по городу в наркотическом опьянении. Автомобиль, водитель которого вызвал подозрение у стражей порядка, ехал по бульвару Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Водитель то набирал, то снижал скорость, при этом выезжая за пределы своей полосы. Полицейские остановили нарушителя ПДД и заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что у 66-летнего автомобилиста наркотическое опьянение, вызванное употреблением каннабиноидов", — сообщили в департаменте полиции ВКО.

В полиции также отметили, что за последнюю неделю в регионе задержали 40 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.