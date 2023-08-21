Обгоревший при взрыве в Астане пес Уголёк обрёл новых хозяев

Пёс Уголёк, которому чудом удалось уцелеть после взрыва автоцистерн в Астане, обрёл семью, передаёт BaigeNews.kz.

Состояние пса было очень тяжёлым. Собаку после пожара в коттедже выхаживали почти месяц. Волонтеры и ветеринары клиники Византия добились того, что Уголёк даже набрал 10 килограммов.

"В этой истории приняли участие тысячи людей со всей страны и не только! Увидев раз историю брошенного в пожаре пса, больше никто не мог остаться равнодушным!", - написали волонтеры на странице в Инстаграм "СтопОтлов".

Пса приютила жительница столицы Анна.

Ранее сообщалось о взрыве автоцистерн на улице Ер Косай в Астане.