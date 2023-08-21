Обгоревший при взрыве в Астане пес Уголёк обрёл новых хозяев
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
479Фото: vd_stopotlov
Пёс Уголёк, которому чудом удалось уцелеть после взрыва автоцистерн в Астане, обрёл семью, передаёт BaigeNews.kz.
Состояние пса было очень тяжёлым. Собаку после пожара в коттедже выхаживали почти месяц. Волонтеры и ветеринары клиники Византия добились того, что Уголёк даже набрал 10 килограммов.
"В этой истории приняли участие тысячи людей со всей страны и не только! Увидев раз историю брошенного в пожаре пса, больше никто не мог остаться равнодушным!", - написали волонтеры на странице в Инстаграм "СтопОтлов".
Пса приютила жительница столицы Анна.
Ранее сообщалось о взрыве автоцистерн на улице Ер Косай в Астане.
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