Обгоревшие утюги и алкоголь. "Провокаторов" пожаров показали на выставке в Кокшетау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Необычную выставку провели акмолинские спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
С начала отопительного периода спасатели Акмолинской области активно проводят профилактические работы. Новой мерой предупреждения ЧС стала выставка предметов, ставших причиной пожара.
На выставке жителям ЖК "Жансая" в Кокшетау наглядно продемонстрировали, что будет при неправильном использовании газового, бытового, электро- и нагревательного оборудования и техники.
"Сотрудники ДЧС рассказали о правилах пожарной безопасности и наглядно показали, к чему может привести халатность. Данную выставку мы будем проводить и дальше, в том числе в образовательных учреждениях и местах большого скопления людей", — отметил начальник УГПК ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.
Ранее в Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС эвакуировали 15 жильцов из горящего девятиэтажного дома. Огонь охватил мебель, оконные проёмы и мусор в коридоре.
30 ноября в Алматы погибли при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Хостел располагался на первом этаже и в подвале трёхэтажного жилого дома.
По предварительным данным, в помещении на момент пожара находилось 72 человека, 59 из них покинули хостел самостоятельно.
Среди погибших — двое студентов алматинских вузов и иностранцы.
Выяснилось, что хостел работал незаконно. В качестве целевого назначения земельного участка была указана эксплуатация и обслуживание магазина.
Самое читаемое
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Вопрос газифицикации Петропавловска поднял аким СКО
- 33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане
- Клопы и тараканы заполонят Астану – эксперт о планируемом лицензировании услуг дезинсекции
- В столице внедряют интеллектуальную систему по разгрузке дорог