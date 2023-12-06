Обгоревшие утюги и алкоголь. "Провокаторов" пожаров показали на выставке в Кокшетау

Необычную выставку провели акмолинские спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

С начала отопительного периода спасатели Акмолинской области активно проводят профилактические работы. Новой мерой предупреждения ЧС стала выставка предметов, ставших причиной пожара.

На выставке жителям ЖК "Жансая" в Кокшетау наглядно продемонстрировали, что будет при неправильном использовании газового, бытового, электро- и нагревательного оборудования и техники.

"Сотрудники ДЧС рассказали о правилах пожарной безопасности и наглядно показали, к чему может привести халатность. Данную выставку мы будем проводить и дальше, в том числе в образовательных учреждениях и местах большого скопления людей", — отметил начальник УГПК ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

Ранее в Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС эвакуировали 15 жильцов из горящего девятиэтажного дома. Огонь охватил мебель, оконные проёмы и мусор в коридоре.

30 ноября в Алматы погибли при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Хостел располагался на первом этаже и в подвале трёхэтажного жилого дома.

По предварительным данным, в помещении на момент пожара находилось 72 человека, 59 из них покинули хостел самостоятельно.

Среди погибших — двое студентов алматинских вузов и иностранцы.

Выяснилось, что хостел работал незаконно. В качестве целевого назначения земельного участка была указана эксплуатация и обслуживание магазина.