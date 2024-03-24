Обезврежен вооружённый мужчина в здании полиции Еревана

Напавшего на отдел полиции в Ереване вооружённого мужчину обезвредили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Вооружённый мужчина обезврежен, во время операции сотрудники полиции не пострадали. Обезвреженного вооруженного мужчину завели обратно в отделение полиции", — сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. Примерно в 17:00 по местному времени трое вооружённых людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату.