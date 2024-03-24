Обезврежен вооружённый мужчина в здании полиции Еревана
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Напавшего на отдел полиции в Ереване вооружённого мужчину обезвредили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Вооружённый мужчина обезврежен, во время операции сотрудники полиции не пострадали. Обезвреженного вооруженного мужчину завели обратно в отделение полиции", — сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. Примерно в 17:00 по местному времени трое вооружённых людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату.
"В результате примененной ими гранаты двое из напавших ранены и доставлены в медучреждение", — сказал Саркисян. — Один человек, вооружённый гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", — сказал Саркисян. Он уточнил, что по предварительным данным, в результате нападения полицейские не ранены.