Обезвредил нарушителя прямо на поле: друг Хабиба спас Месси от нападения фаната

На 73-й минуте матча "Интер Майами" и "Лос-Анджелеса" один из болельщиков Лионеля Месси прорвал оцепление и выбежал на поле. Но едва он прикоснулся к кумиру, как на него набросился телохранитель футболиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

Телохранитель скрутил чересчур рьяного фаната и оттащил его в сторону. Забег охранника впечатлил своей стремительностью. Сам звездный футболист отреагировал на инцидент максимально спокойно.

Охранник Месси сейчас привлекает внимание не меньше самого футболиста. За безопасность аргентинца отвечает бывший боец спецназа США Яссин Чуэко. У мужчины есть боевой опыт службы в "горячих точках". Кроме того, он профессионально занимался боксом и смешанными единоборствами и провел несколько поединков по правилам MMA. Кстати, один из его хороших друзей - легендарный боец Хабиб Нурмагомедов.

При этом охранник работает не в одиночку. В подчинении Чуэко около 50 человек, которые следят за каждым шагом Месси вне футбольного поля. Перед ними стоит предельно ясная задача - огородить аргентинца и его семью от каких-либо происшествий.