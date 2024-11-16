Обессиленного пеликана спасли в Бурабае

Пеликан не смог улететь в тёплые края и теперь будет зимовать в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка "Бурабай", обессиленного пернатого нашёл работник лесного питомника Дмитрий Фатеус. Птицу передали инспекторам лесничества.

"Спасённого пеликана доставили в зоосад курорта Бурабай, где его осмотрел ветеринар. К счастью, пеликан оказался здоровым, без травм. Как выяснилось, это птенец этого года, который ещё слишком молод для перелётов. Его перья недостаточно развиты, чтобы выдержать дальнюю дорогу. Птицу поместили в зимний вольер для реабилитации. До весны пеликан будет находиться под наблюдением специалистов. Как только он окрепнет, его выпустят на волю в естественную среду обитания", — сообщили в нацпарке.