Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что за обеспечение студентов жильём персональную ответственность несут профильные министры и акимы регионов. Об этом шла речь на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники заседания обсуждали вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в этом году ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов — 26 общежитий, колледжей – 11.

При этом, по его информации, 4 объекта на 1,4 тысячи мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО "Медицинский университет Астана", строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в Алматы.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при возведении общежитий, министр назвал сложности с изменением целевого назначения объектов, предоставление натурных грантов и ограниченную доступность подключения к коммунальным сетям.

Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.

"Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами", — сказал премьер.

По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жильё.

Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок. Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.

Фото: t.me/KZgovernment