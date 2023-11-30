Обеспечить подросткам доступ к бесплатным средствам контрацепции предложили в Казахстане

Депутаты мажилиса обеспокоены ростом в Казахстане числа беременностей у девочек, не достигших совершеннолетия. Предложения, как можно решить проблему, они адресовали в запросе заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"На прошлой неделе всех потрясла новость о беременности 12-летней девочки в Жанатасе. Помимо сокрытия преступления, был организован нелегальный аборт без разрешения родителей. И это не отдельный эпизод. Это системная проблема. За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5 процента. Если в 2017 году принято 3,4 тысячи таких родов, то по итогам 2022-го - уже 5,2 тысячи", - сообщила член фракции партии AMANAT Гульдара Нурумова.

По её словам, статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1-1,2 тысячи случаев в год. В разрезе регионов ранняя беременность у девочек чаще всего случается в Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Депутат, со ссылкой на экспертов ВОЗ, отметила, что проблема ранних беременностей зачастую наблюдается в малообеспеченных и неблагополучных семьях.

"Сегодня более 600 тысяч детей в Казахстане проживает в малообеспеченных семьях, то есть каждый десятый ребёнок. Обеспокоенность вызывает тот факт, что на фоне низкого уровня осведомлённости подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, около трети молодых людей данной категории имеют опыт половой жизни. Ещё один фактор - это воспитание, отсутствие знаний, которые должны даваться в семье и школе, чтобы ребёнок был подготовлен", - заявила депутат.

Ранние роды угрожают здоровью подростков, их дети часто появляются на свет с низкой массой тела, недоношенными и страдают тяжёлыми неонатальными заболеваниями.

Аборты у несовершеннолетних – это также подрыв репродуктивного и общего здоровья. В результате многие девочки навсегда теряют возможность стать матерью, не могут создать семьи.

Для системного решения проблемы депутаты фракции считают необходимым: