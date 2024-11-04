Обеспечить новым жильём почти 7 тысяч семей намерены в Абайской области к 2026 году
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
35Фото: altainews.kz
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о мерах по обеспечению жильём очередников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По области в очереди на получение жилья состоят 19,7 тысяч человек. Из них 14 тысяч в Семее. 2 784 человек по категории многодетных семей.
Как подчеркнул глава региона, сегодня ведется строительство 39 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 246,9 тысяч квадратных метров, тем самым жильём будет обеспечено 2 100 семей.
"На ближайшие три года запланирован ввод еще 148 многоэтажных жилых домов, что позволит 6,8 тысяч семьям приобрести собственное жилье", - заявил Нурлан Уранхаев на брифинге в СЦК.
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