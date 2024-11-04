Обеспечить новым жильём почти 7 тысяч семей намерены в Абайской области к 2026 году

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о мерах по обеспечению жильём очередников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По области в очереди на получение жилья состоят 19,7 тысяч человек. Из них 14 тысяч в Семее. 2 784 человек по категории многодетных семей.

Как подчеркнул глава региона, сегодня ведется строительство 39 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 246,9 тысяч квадратных метров, тем самым жильём будет обеспечено 2 100 семей.