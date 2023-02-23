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Обеспечить молодёжь жильём, а рабочих достойными зарплатами обещают кандидаты в депутаты мажилиса в РК
Агитгруппы политических партий провели очередные встречи с избирателями в регионах, передаёт BaigeNews.kz.
Руководители и члены партии Respublica прибыли в Тараз, где провели встречи с местными предпринимателями, трудовыми коллективами компаний разных отраслей.
Самой масштабной стала встреча, на которую мог прийти любой желающий. Членов партии пришли послушать более 1000 жителей.
Перед гражданами выступили председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатель Сырымбек Тау, кандидаты в депутаты мажилиса Куаныш Шонбай, Кырмызы Жандосова, Екатерина Смолякова, Асель Дакен, Олжас Болатбекұлы и Бахытбек Хамит. Они представили программу партии и поделились идеями о том, что необходимо изменить в стране.
Сопредседатель партии Сырымбек Тау заявил о том, что в Казахстане нужно проводить масштабные реформы. В первую очередь для улучшения условий жизни казахстанцев, которые находятся в бесконечном плену долгов. Он возмущён тем, что жители страны берут кредиты даже на покупку продуктов.
Кандидат в депутаты мажилиса от ОСДП по партийному списку Максут Насибулов провёл встречу с безработными в Астане и обсудил с ними проблемы занятости, а также закредитованности граждан.
Он озвучил основные направления деятельности ОСДП по защите интересов простых граждан.
Проблема мусора стала главной темой экохакатона, который провела партия "зелёных" "Байтак".
На встрече со студентами вузов экопредприниматель и член партии Мирас Аббасов подчеркнул важность перехода к осознанному потреблению. Нерациональный подход к покупкам ведет и к засилью мусора. В Астане же действует только один мусороперерабатывающий завод. Другой пока только планируют построить.
Чтобы избавить улицы города от летающих пакетов и разбросанных пластиковых бутылок, участники экохакатона предложили установить в столице закрытые мусорные баки.
Кроме того, студенты вновь подняли тему загрязнения реки Есиль и проблему Талдыколя. Необходим мониторинг чистоты воздуха, а также стоит пересмотреть формат проведения субботников и создавать больше интересных развлекательных мероприятий - экоквестов, марафонов, чтобы привлечь внимание горожан и повысить активность.
Байтаковцы выступают за новые подходы в сфере озеленения и ЖКХ. Уже через четыре года в планах партийцев привести благоустройство к международным стандартам.
Все предложения, озвученные на экхакатоне, будут включены в программу дальнейшей работы партии.
Предвыборный штаб партии AMANAT провёл ряд мероприятий в Улытау.
В ходе встречи с педагогическим коллективом гимназии №8 партийцы рассказали об основных приоритетах партийной программы в сфере образования. Три тысячи школ страны будут полностью модернизированы, включая ремонт и обеспечение современным оборудованием. Для помощи детям с особыми потребностями будут запущены кабинеты инклюзии в средних школах.
В Жезказганской городской библиотеке имени Сейфуллина состоялась встреча с деятелями культуры. Партийцы отметили, что в предвыборной программе "Вместе с народом!" предусмотрено ежегодное строительство и модернизация 300 объектов культуры, включая театры, библиотеки, коммуникационные, образовательные и досуговые центры.
Члены РПШ встретились с трудовым коллективом Жезказганской обогатительной фабрики, рассказав рабочим об основных приоритетах партии, направленных на поддержку человека труда и повышение безопасности на производствах.
В партии "Ауыл" заявили, что усилят персональную ответственность акимов и депутатов маслихатов перед населением. Для этого предлагают пересмотреть законодательство о местном государственном управлении и самоуправлении.
Об этом во время агитационной работы в общественном транспорте Семея сказал кандидат в депутаты мажилиса Даулеткерей Капулы.
В мероприятии также приняли участие кандидаты Кайрат Айтуганов, Серик Егизбаев, Даурен Рахимбек и Жандос Турсынгалиев.
Пасссажирам также разъяснили основные направления предвыборной программы партии. Агитгруппа собрала у населения предложения по улучшению работы местного представительного органа.
После кандидаты посетили автопарк, которому принадлежат автобусы и встретились с водителями, которые задали интересующие их вопросы о заработной плате, условиях труда, рабочей нагрузке. Кроме того, они высказали предложения представителям партии по повышению статуса человека труда.
Кандидат в депутаты мажилиса, зампредседателя НПК Ирина Смирнова провела в Кокшетау онлайн-встречу с коллективом "Евразия Групп Казахстан".
НПК намерена менять сложившуюся в стране "антинародную систему". Казахстанцы должны иметь доступ к медицине, образованию, чувствовать себя в стране защищенными, заявила представитель партии.
НПК также предлагает программу по обеспечению молодёжи жильём. Оно будет трех категорий. Первая – арендное с возможностью последующего выкупа, сроком до 14 лет. Вторая – жильё, возведённое по жилищной программе и предназначенное для выкупа через ипотечную программу под 4% годовых и сроком до 14 лет. И третья – жильё от других застройщиков и вторичное жильё с нормальной квадратурой и ценовым параметрам, которое также может быть приобретено через ипотечную программу под 4% годовых.
В предвыборной программе партии также отражены решения по таким проблемам, как развитие бизнеса, сельского хозяйства, поддержка многодетных, неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и другое.
Аналогичные встречи кандидатов в депутаты Мажилиса прошли и в других регионах страны. В Костанайской области Ольга Березуцкая встретилась с трудовым коллективом Рудненского Центра оказания специальных социальных услуг №1. В Павлодаре Александр Милютин представил предвыборную программу коллективу АО "Алюминий Казахстана", в Алматы прошла агитационная встреча Нурсултана Шоканова и Гаухар Танашевой с многодетными матерями в центре "Бақытты отбасы". В Актюбинской области состоялась встреча Талгата Туремуратова с коллективом Актюбинской областной детской больницы.
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