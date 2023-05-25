- Обеспечить детей бесплатным посещением музеев, театров и заповедников поручил Смаилов 10:43 128
- Список бесплатных развлечений для детей на летних каникулах озвучили в правительстве 10:34 168
- Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области 10:30 120
- Режим ЧС объявят в Абайской области из-за крупного пожара 10:10 238
- Школы могут наказать за преждевременную сдачу учебников 09:58 220
- Дожди, ветер и жара: какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 09:44 223
- Тимофей Скатов одержал сенсационную победу и вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос" 08:34 390
- Правительство выделит из резерва 623 млн тенге на покупку современной противопожарной техники 08:18 530
- Полмиллиона казахстанцев живут с ипотекой 07:45 365
- Димаш представил новый музыкальный клип 07:21 451
- Выпускница школы совершила суицид в Костанайской области 06:33 719
- Как в Астане отметят День защиты детей 05:04 506
- Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко 04:18 454
- Водитель катера, на котором пострадали казахстанки, был под наркотиками 03:40 616
- Более 1400 браков зарегистрировали в Шымкенте через мобильное приложение 02:24 442
- Умерла певица Тина Тёрнер 01:03 954
- Как молодые казахстанцы могут получить первое рабочее место с господдержкой 00:11 493
- Уголовное дело завели на алматинского таксиста, вымогавшего у иностранцев 800 долларов 24.05.2023 586
- Первая криминалистическая цифровая лаборатория появилась в Казахстане 24.05.2023 539
- Площадь лесного пожара разрослась до 3500 гектаров в области Абай 24.05.2023 556
- Даже ядерное оружие одно на двоих - Токаев о союзе Беларуси и России 24.05.2023 2705
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 508
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 532
- Новую форму для сборных команд по футболу презентовали в Казахстане 24.05.2023 670
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 861
- Число заболевших корью растёт в Жамбылской области 24.05.2023 672
- Какую зарплату получают сотрудники Фонда "Қазақстан халқына" 24.05.2023 74
- Показывает величайший теннис - в США оценили шансы Рыбакиной на победу в "Ролан Гаррос" 24.05.2023 630
- По 133 балла на ЕНТ набрали выпускники из ВКО и Алматы 24.05.2023 622
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 601
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 635
- Какое наказание получила пьяная девушка в полицейской форме, ударившая ребёнка в Актобе 24.05.2023 714
- Почему казахстанское водоснабжение зависит от соседних стран 24.05.2023 591
- Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы 24.05.2023 827
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 945
- К 2025 году планируют запустить прямые рейсы из Казахстана в США 24.05.2023 770
- Пожарная дружина, вызов дождя и полевая кухня: Абайчане по-своему сражаются с полыхающей стихией 24.05.2023 1223
- Крупнейшую в стране скейт-площадку построили в Конаеве 24.05.2023 668
- Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста 24.05.2023 779
- Фото с роскошной свадьбы дочери Сауата Мынбаева попали в Сеть 24.05.2023 7948
- Штраф на 1 млрд тенге выписали монополисту за злоупотребление своим положением 24.05.2023 781
- Взятки на 396 млн тенге: Антикор завершил расследование по делу "Казселезащиты" 24.05.2023 973
- КСК остаются: мажилис принял поправки в закон 24.05.2023 670
- Как будут решать вопрос с дефицитом тепла в Карагандинской области 24.05.2023 630
- В каких регионах построят школы на изъятые у коррупционеров деньги 24.05.2023 595
- На 77 миллионов тенге оштрафовали монополиста в Алматы 24.05.2023 659
- Директор "Балхаш су" лишился должности после аварии на водопроводе 24.05.2023 598
- Поставляет ли Казахстан санкционные дроны и микрочипы в Россию, ответили в Минфине 24.05.2023 657
- Стало известно, когда завершат ремонт на Риддерской ТЭЦ 24.05.2023 729
- В Казахстане планируют открыть филиалы ещё трёх российских вузов 24.05.2023 911
- Казахстанцы стали чаще отдыхать на отечественных курортах 24.05.2023 984
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 951
- Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля 24.05.2023 808
- Это рекорд: пациента с 94% ожогов тела спасли врачи Алматы 24.05.2023 584
- "Это их выбор". Известная феминистка прокомментировала моду на хиджаб в соцсетях 24.05.2023 920
- Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов мошеннику 24.05.2023 691
- Мужчину задержали после слежки за детьми в Астане 24.05.2023 1121
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 646
- Кассационный суд Франции постановил возобновить дело против Аблязова 24.05.2023 692
- Туристский кэшбэк за отдых в Казахстане: как это будет работать 24.05.2023 723
- "40 долларов против 1000" — депутат сравнил полигонные выплаты в Казахстане и Японии 24.05.2023 702
- В Павлодаре появился мурал с пожарным, погибшим при тушении склада боеприпасов Минобороны 24.05.2023 714
- Ведомство по возврату незаконно выведенных активов создадут в Казахстане 24.05.2023 717
- Почему программа по утилизации автохлама в Казахстане "стоит на тормозе" 24.05.2023 874
- На 10 лет осудили экс-главу управления образования Алматинской области 24.05.2023 786
- Свыше 40 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан 24.05.2023 670
- Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане 24.05.2023 1623
- Конкурс среди журналистов объявили в Астане 24.05.2023 663
- Аэропорты Астаны и Актау закроют на ремонт 24.05.2023 747
- Около 300 человек эвакуировались из пожароопасного района в Абайской области 24.05.2023 841
- Премьер Италии написала о прекрасных отношениях Астаны и Рима 24.05.2023 935
- Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на "Ролан Гаррос" 24.05.2023 857
- Столичные врачи проведут сложные операции в Атырау 24.05.2023 921
- Немытые и злые: астанчане перекрыли оживленную магистраль 24.05.2023 944
- Житель Экибастуза отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона тенге за холод в доме 24.05.2023 712
- В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль 24.05.2023 826
- В Туркестане осудили мясника, убившего коллегу из-за туши 24.05.2023 981
- Акиму Петропавловска объявили выговор из-за крупного пожара 24.05.2023 753
- Казахстанский хоккеист эмоционально высказался о выступлении на ЧМ-2023 24.05.2023 926
- 8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Актобе 24.05.2023 944
- LOADING...
Обеспечить детей бесплатным посещением музеев, театров и заповедников поручил Смаилов
В правительстве сегодня обсуждали предстоящие летние каникулы для школьников и их досуг на ближайшие три месяца, передаёт BaigeNews.kz. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов сделать вход в музеи, нацпарки и театры бесплатными.
"Акимам регионов в период каникул необходимо обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников, национальных парков и спортивных объектов. Для детей из отдаленных населенных пунктов организовать выезды в культурно-исторические места, столицу. Учитывая социальную значимость организации летнего отдыха, надо всем заинтересованным госорганам, акиматам основной упор делать на качество досуговых услуг, содержательную сторону детских мероприятий", - отметил глава правительства.
Смаилов сообщил, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 миллиарда тенге.
"Уже начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей, по строительству 100 центров инновационного творчества детей. Данная работа должна быть завершена в 2026 году. Акиматам регионов необходимо обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Особое внимание нужно уделить досугу сельских детей. Для них должны быть оборудованы спортплощадки, центры развития, организованы досуговые культурные мероприятия и так далее", - заявил премьер-министр.
По его словам, в регионах зачастую летний отдых и занятость детей организуется формально. Мало интересных и содержательных мероприятий, и не обеспечивается их качество, отметил Смаилов.
"Министерству культуры совместно с акиматами в рамках развития внутреннего туризма организовать экскурсионно-познавательные мероприятия, увеличить тематические выезды и походы детей. Особенно четко должна быть организована работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов. Подчеркну, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность", - поручил глава правительства.
Он также напомнил, что министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб.
-
Trend news
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 945
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 951
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 1840
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 2292
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 4933
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 1251
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1240
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 3642
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 2759
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3132
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1680
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1708
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1260
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1305
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1532
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1308
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6538
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1408
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1660
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10014
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1701
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1791
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9342
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2248
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1904
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1662
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1679
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2825
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1984
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2436
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2121
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2606
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2081
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2295
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2619
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2211
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1848
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6187
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2181
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2702
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2255
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2640
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2621
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2293
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2859
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10166
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3824
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3270
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2584
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2769
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4267
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2813
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2733
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3860
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2597
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3265
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2745
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3289
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3238
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2992
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 3041
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22672
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2562
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2894
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13774
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2555
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3617
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3544
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3773
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3244
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 11054
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3877
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 3089
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 5070
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4473
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3441
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2925
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2894
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 3276
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3431
-
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 507
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 532
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 861
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 600
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 634
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 646
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1385
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1054
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1123
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1596
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1556
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1405
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1747
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1503
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1559
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1699
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1710
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1724
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1604
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1819
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1654
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1717
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1658
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1897
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1999
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1828
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2090
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2110
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2007
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3545
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2750
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2789
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2925
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2958
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2794
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2736
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3923
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2709
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2849
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3244
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3038
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3225
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2869
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3398
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3020
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3334
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2990
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3144
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4695
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3366
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3564
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3843
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4147
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4193
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4806
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5217
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4510
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4830
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4819
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5188
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4985
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4916
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5108
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5381
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5286
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6848
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6040
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6264
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6355
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7051
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6113
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5994
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6211
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9518
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6611
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6648
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 6102
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6347
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5731
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5969