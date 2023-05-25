Обеспечить детей бесплатным посещением музеев, театров и заповедников поручил Смаилов

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В правительстве сегодня обсуждали предстоящие летние каникулы для школьников и их досуг на ближайшие три месяца, передаёт BaigeNews.kz. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов сделать вход в музеи, нацпарки и театры бесплатными.

"Акимам регионов в период каникул необходимо обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников, национальных парков и спортивных объектов. Для детей из отдаленных населенных пунктов организовать выезды в культурно-исторические места, столицу. Учитывая социальную значимость организации летнего отдыха, надо всем заинтересованным госорганам, акиматам основной упор делать на качество досуговых услуг, содержательную сторону детских мероприятий", - отметил глава правительства.

Смаилов сообщил, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 миллиарда тенге.

"Уже начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей, по строительству 100 центров инновационного творчества детей. Данная работа должна быть завершена в 2026 году. Акиматам регионов необходимо обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Особое внимание нужно уделить досугу сельских детей. Для них должны быть оборудованы спортплощадки, центры развития, организованы досуговые культурные мероприятия и так далее", - заявил премьер-министр.

По его словам, в регионах зачастую летний отдых и занятость детей организуется формально. Мало интересных и содержательных мероприятий, и не обеспечивается их качество, отметил Смаилов.

"Министерству культуры совместно с акиматами в рамках развития внутреннего туризма организовать экскурсионно-познавательные мероприятия, увеличить тематические выезды и походы детей. Особенно четко должна быть организована работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов. Подчеркну, что во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность", - поручил глава правительства.

Он также напомнил, что министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб.