Обеспечены жильем все пострадавшие от паводка жители Костанайской области

Костанайская область первой в Казахстане завершила строительство жилых домов для пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.

Новые дома с типовой планировкой и прилегающим земельным участком построены в рекордно короткие сроки.

"Я до последнего дня не верил, что строители успеют до холодов, уж очень большой объем работы им предстояло выполнить", - поделился впечатлениями житель поселка Амангельды Жанибек Каримжанов.

В эти дни ключи от 19 новых домов получили жители Джангельдинского района, еще в 18-ти домах празднуют новоселья в Амангельдинском районе.