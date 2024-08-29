Обеспечены жильем все пострадавшие от паводка жители Костанайской области
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Костанайская область первой в Казахстане завершила строительство жилых домов для пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.
Новые дома с типовой планировкой и прилегающим земельным участком построены в рекордно короткие сроки.
"Я до последнего дня не верил, что строители успеют до холодов, уж очень большой объем работы им предстояло выполнить", - поделился впечатлениями житель поселка Амангельды Жанибек Каримжанов.
В эти дни ключи от 19 новых домов получили жители Джангельдинского района, еще в 18-ти домах празднуют новоселья в Амангельдинском районе.
"Всего от паводка в Костанайской области пострадало 1283 дома, треть из них не подлежала восстановлению. На сегодняшний день уже приобретено 315 квартир и это 100% от необходимого количества. Полностью завершено строительство 153 новых домов для пострадавших от паводка", - отметил заместитель акима области Ринат Мухаметкали.
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