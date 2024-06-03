Обеспечение населения безопасными продуктами обсудили главы правительств стран ЕАЭС

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов прибыл в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Он обсудил с главами правительств стран ЕАЭС обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По прибытии состоялась встреча с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. Обсуждено укрепление сотрудничества в торгово-экономической, промышленной сферах, АПК, цифровизации, а также культурно-гуманитарное взаимодействие. Двусторонний товарооборот в прошлом году составил $912 млн. Рассмотрены меры по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан готов нарастить экспорт по 105 товарным позициям на сумму порядка $265 млн.

Важным направлением двустороннего сотрудничества являются совместные проекты в области сельхозмашиностроения. На сегодня реализовано 11 проектов по сборке тракторов, комбайнов и иной техники на общую сумму более $200 млн с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. Стороны подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахско-белорусского партнерства.

Олжас Бектенов посетил Международную выставку "Белагро-2024" и выступил на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". В сессии также приняли участие главы правительств России, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, вице-премьер Армении, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Как отметил премьер-министр РК, обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей. Казахстан, являясь основным производителем зерна и муки в Центральной Азии, использует свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. РК входит в ТОП-25 мировых экспортеров продовольствия. Отечественная сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира, включая страны Центральной Азии и ЕАЭС. Ее экспорт за последние 5 лет увеличился вдвое, достигнув $5,4 млрд.

"Одним из стратегических приоритетов развития нашей страны является агропромышленный комплекс. Глава государства Касым-Жомарт Токаев перед Правительством Казахстана поставил цель – вывести отрасль сельского хозяйства на уровень глубокой переработки, полностью покрывая внутреннюю потребность и продолжая наращивать объемы экспорта. Наша страна стремится удвоить экспорт сельхозпродукции к 2026 году. При этом активно меняется структура нашего экспорта и предпочтение отдается продукции глубокой переработки. Мы заинтересованы в открытии совместных перерабатывающих производств с локализацией в Казахстане", — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр Казахстана акцентировал внимание на потенциале стран-участников ЕАЭС по обеспечению потребности в продовольствии порядка 600 млн человек. Для этого необходимо синхронизировать подходы к поставкам продовольствия на национальных уровнях и с учетом потребностей и интересов всех государств-участников Союза.

"Налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач. Перспективы расширяет развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай", — подчеркнул глава правительства.

Олжас Бектенов озвучил меры, необходимые для решения проблемы потери сельхозпродукции из-за логистики и хранения, а также укрепления устойчивости агропродовольственных систем с учетом экспертных оценок глобального потепления и сезонными рисками как наводнение и засуха. Кроме того, особо подчеркнут вопрос развития современной аграрной науки и активного внедрения инноваций в АПК.