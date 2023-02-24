Обещают "молочные" реки и "шоколадные" берега - политолог о предвыборной агитации

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Как развивалась избирательная система в Казахстане, и какие проблемные вопросы есть в законе о выборах, рассказал политолог Замир Каражанов, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, в истории развития избирательной системы Казахстана очень часто проводились определённые эксперименты.

"Вспомним, что в своё время мы вообще начинали с одномандатных округов, поскольку у нас не было сильных партийных организаций. Отсутствие альтернативы нас и толкало на эти выборы. Потом у нас начали вводить партийную систему в надежде на то, что появятся профессиональные партии, которые будут решать проблемы населения и заниматься политикой. Сейчас мы опять возвращаемся к этим одномандатным округам. У нас идёт хождение по мукам. Потому что мы не можем добиться самого главного - появление профессионального Парламента, партий, способных и эффективных", - заявил политолог.

По его словам, введение выборов по одномандатным округам объясняли тем, что избираемые таким образом депутаты больше привязаны к населению, лучше знают их запросы, и само население чаще контактирует с ними.

"Но те же самые объяснения были по поводу партийных списков, что идёт коллективная ответственность, что всё поменяется в лучшую сторону. Но как мы видим, ничего на самом деле не меняется, всё, что происходит - это топтание на месте", - считает Каражанов.

Он отметил, что проблема в избирательной системе носит фундаментальный характер, она упирается в законодательство о выборах.

"Этот закон должен обеспечить политическую конкуренцию, острую дискуссию и дебаты, отбор наиболее достойных кандидатов в Мажилис посредством выборов. Также он должен обеспечить реализацию каких-либо представительных функций, представлять интересы населения, которое избирает. Здесь очень много вопросов, но самый главный касается Закона о выборах. Обратите внимание, даже на агитационную кампанию даётся всего один месяц. Что успеет за это время сделать кандидат? Он ничего толком не успеет сделать, здесь закладываются неравные условия. Почему? Потому что про одну партию мы слышим на протяжении всего года, а про другие организации ничего не слышим. Здесь закладывается несправедливость", - говорит он.

Кроме того, политолог считает, что законодательство не способствует увеличению конкуренции.