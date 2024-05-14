Обещавшего визы в Японию и Корею мужчину задержали в Алматы

Уроженца Туркестанской области подозревают в совершении ряда мошенничеств. Активный пользователь соцсетей в своём блоге рассказывал о способах заработка в Японии и Корее, обещая “без проблем” оформить нужные документы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Более 10 тысяч подписчиков в раскрученном блоге и неиссякаемый поток клиентов позволили предприимчивому молодому человеку заняться фейковым оформлением виз.