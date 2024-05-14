Обещавшего визы в Японию и Корею мужчину задержали в Алматы
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Уроженца Туркестанской области подозревают в совершении ряда мошенничеств. Активный пользователь соцсетей в своём блоге рассказывал о способах заработка в Японии и Корее, обещая “без проблем” оформить нужные документы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Более 10 тысяч подписчиков в раскрученном блоге и неиссякаемый поток клиентов позволили предприимчивому молодому человеку заняться фейковым оформлением виз.
"22-летний подозреваемый задержан. На данном этапе расследования в отношении него с заявлением в полицию обратились 15 человек. Сумма предоплаты за “услугу” варьировалась от 100 до 500 тысяч тенге. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше. Граждан, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого, просим обратиться по телефонам: 8-707-142-01-11 и 8-702-777-11-40", - уточнил замначальника управления полиции Медеуского района Алматы Тимур Мулинов.
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