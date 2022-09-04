Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру

Фото: instagram/@serikkan_asylbek

До павлодарского пенсионера Ефима Никитича Купина доехал автомобиль "Запорожец", который ему подарил житель Семея Асылбек Андабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

"Как только я увидел в соцсетях кадры с плачущим пожилым человеком у разбитого "Запорожца", сразу решил отдать ему свой. У меня в гараже стоит точно такой же 1982 года выпуска. Он на ходу, исправен. Техосмотр пройден, есть страховка, все документы вместе с ключами передал сегодня Ефиму Никитичу, как и обещал", — рассказал Асылбек.

Пенсионер поблагодарил отзывчивого семейчанина и пообещал ездить осторожнее.



Напомним, недавно 85-летний Ефим Никитич Купин попал в ДТП на своём "Запорожце", столкнувшись с "Тойотой". Дедушка сильно расстроился. Кто-то из очевидцев запечатлел, как грустный пенсионер стоял на дороге, прислонившись к помятому "Запорожцу". Фото попало в соцсети и растрогало пользователей. Горожане предложили открыть сбор, чтобы починить автомобиль пенсионера, а 28-летний врач Асылбек Андабаев из Семея вызвался подарить Ефиму Никитичу своё авто такой же марки.