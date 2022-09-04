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  • Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру
instagram/@serikkan_asylbek Сегодня, 21:20
238
Фото: instagram/@serikkan_asylbek

Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру

До павлодарского пенсионера Ефима Никитича Купина доехал автомобиль "Запорожец", который ему подарил житель Семея Асылбек Андабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

"Как только я увидел в соцсетях кадры с плачущим пожилым человеком у разбитого "Запорожца", сразу решил отдать ему свой. У меня в гараже стоит точно такой же 1982 года выпуска. Он на ходу, исправен. Техосмотр пройден, есть страховка, все документы вместе с ключами передал сегодня Ефиму Никитичу, как и обещал", — рассказал Асылбек.

Пенсионер поблагодарил отзывчивого семейчанина и пообещал ездить осторожнее.

Напомним, недавно 85-летний Ефим Никитич Купин попал в ДТП на своём "Запорожце", столкнувшись с "Тойотой". Дедушка сильно расстроился. Кто-то из очевидцев запечатлел, как грустный пенсионер стоял на дороге, прислонившись к помятому "Запорожцу". Фото попало в соцсети и  растрогало пользователей. Горожане предложили открыть сбор, чтобы починить автомобиль пенсионера, а 28-летний врач Асылбек Андабаев из Семея вызвался подарить Ефиму Никитичу своё авто такой же марки.

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Сегодня, 21:20
238
Журналист

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