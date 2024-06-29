Обещанную казахстанцам соцвыплату в 50 тысяч тенге назвали фейком

Фейком назвали распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о выплате казахстанцам 50 тысяч тенге от социального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, обещают с 26 июня т.г. зачислять 50 тысяч тенге от неизвестного социального фонда.

"Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – сообщили в Минтруда.

Указывается, что официальная информация о положенных мерах господдержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Граждан просят доверять информации только из официальных источников. В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.