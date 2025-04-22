В селе Байкадам Актюбинской области вспыхнул земельный скандал — на участке, где жители годами ждали появления детского сада, начали строить автосервис и магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Село насчитывает около 600 домов, в которых проживает свыше 1 000 человек. В большинстве семей — маленькие дети, и вопрос строительства детского сада давно стал для местных приоритетным. Однако вместо ожидаемого социального объекта жители увидели строительную технику, заливающую фундамент под СТО.

"Акимат обещал детский сад. В прошлом году даже отказали в детской площадке, сославшись на нехватку территории. А теперь оказалось, что на этой земле начали строить бизнес-объект", — рассказал сельчанин Алмаз Жаксыбеков.

По его словам, 30 соток земли были изначально выделены под детский сад, но 10 из них использовались для начала строительства автосервиса, а на оставшихся 20, как заявил предприниматель, все же может появиться садик. Жители считают такое соседство опасным и настаивают на полной остановке стройки.

Владелец участка Кудайберды Топаев заявил, что приобрёл землю по аукциону в 2022 году именно под детский сад:

"Если народ требует — построю садик, если разрешат. СТО и магазин строить не буду", — заверил он.

Тем не менее, по данным отдела земельных отношений, в 2023 году на этот участок уже оформлялся проект диагностического центра с магазином. Однако формально целевое назначение земли всё ещё — "под детский сад".

Разобраться в ситуации просят уже на уровне прокуратуры. Жители направили письмо с просьбой передать проект другому инвестору и не допустить коммерческого строительства на социально важной территории.