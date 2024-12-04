  • 4 Декабря, 17:36
  • BAIGENEWS

Обещала товар из Китая по низкой цене: в Астане задержали мошенницу

Полицейские просят граждан не доверять свои деньги первым встречным.

Сегодня, 16:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

В Астане задержали женщину, обманувшую граждан более чем на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию обратилась жительница города, сообщившая, что некая девушка под предлогом доставки товара из Китая присвоила 14 миллионов тенге и скрылась.

Сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлена личность 32-летней подозреваемой, которая создала страницу карго-компании в
соцсети и предлагала выгодные условия доставки посылок из Китая. Она просила полную предоплату за доставку, после получения денег несколько 
месяцев сообщала о задержках товара и постепенно прекращала связь с клиентами.

В отношении подозреваемой ранее зарегистрировано семь уголовных дел, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов тенге.

Мошенница дала признательные показания.

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