Обещала товар из Китая по низкой цене: в Астане задержали мошенницу
Полицейские просят граждан не доверять свои деньги первым встречным.
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В Астане задержали женщину, обманувшую граждан более чем на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В полицию обратилась жительница города, сообщившая, что некая девушка под предлогом доставки товара из Китая присвоила 14 миллионов тенге и скрылась.
Сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлена личность 32-летней подозреваемой, которая создала страницу карго-компании в
соцсети и предлагала выгодные условия доставки посылок из Китая. Она просила полную предоплату за доставку, после получения денег несколько
месяцев сообщала о задержках товара и постепенно прекращала связь с клиентами.
В отношении подозреваемой ранее зарегистрировано семь уголовных дел, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов тенге.
Мошенница дала признательные показания.
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