Обещала товар из Китая по низкой цене: в Астане задержали мошенницу

В Астане задержали женщину, обманувшую граждан более чем на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию обратилась жительница города, сообщившая, что некая девушка под предлогом доставки товара из Китая присвоила 14 миллионов тенге и скрылась.

Сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлена личность 32-летней подозреваемой, которая создала страницу карго-компании в

соцсети и предлагала выгодные условия доставки посылок из Китая. Она просила полную предоплату за доставку, после получения денег несколько

месяцев сообщала о задержках товара и постепенно прекращала связь с клиентами.

В отношении подозреваемой ранее зарегистрировано семь уголовных дел, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов тенге.

Мошенница дала признательные показания.