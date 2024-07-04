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Обещала получить госгрант: более 12 млн тенге отдала казахстанка мошеннице

Сегодня, 11:27
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: baigenews.kz

12 млн тенге выманила мошенница у жительницы Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по заявлению местной жительницы полицейские установили подозреваемую в мошенничестве. 

“Как выяснилось, войдя в доверие к потерпевшей, под предлогом помощи в получении безвозмездного гранта от государства, молодая женщина обманным путем выманила более 12-ти миллионов тенге и исчезла из виду”, - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, мошенница была ранее судима. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства.

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