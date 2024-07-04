Обещала получить госгрант: более 12 млн тенге отдала казахстанка мошеннице
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
98Фото: baigenews.kz
12 млн тенге выманила мошенница у жительницы Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по заявлению местной жительницы полицейские установили подозреваемую в мошенничестве.
“Как выяснилось, войдя в доверие к потерпевшей, под предлогом помощи в получении безвозмездного гранта от государства, молодая женщина обманным путем выманила более 12-ти миллионов тенге и исчезла из виду”, - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, мошенница была ранее судима. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства.