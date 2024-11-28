  • 28 Ноября, 04:02
  • BAIGENEWS

Обещала гранты и дешёвое жилье: мошенницу осудили в Семее

Ей удалось обмануть 78 человек и похитить более 185 млн тенге.

Сегодня, 03:20
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 03:20
Сегодня, 03:20
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Семее осуждена мошенница, обещавшая содействие в покупке недвижимости по сниженным ценам через акимат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд. 

Мошенница также обещала жителям Семея и Аягоза получение безвозмездных государственных грантов. На этих схемах ей удалось обмануть 78 человек и похитить у них более 185 млн тенге.

"Например, в феврале 2024 года женщина, войдя в доверие к потерпевшей С., получила более 6 млн тенге, пообещав безвозмездный грант от государства и покупку квартиры через акимат по сниженной цене. После получения средств А. сбежала с места встречи и скрывалась от потерпевшей", – рассказали в суде.

Обвиняемая полностью признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. С учётом признания вины и наличия несовершеннолетних детей ей назначено пять лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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