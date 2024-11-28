Обещала гранты и дешёвое жилье: мошенницу осудили в Семее

В Семее осуждена мошенница, обещавшая содействие в покупке недвижимости по сниженным ценам через акимат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Мошенница также обещала жителям Семея и Аягоза получение безвозмездных государственных грантов. На этих схемах ей удалось обмануть 78 человек и похитить у них более 185 млн тенге.

"Например, в феврале 2024 года женщина, войдя в доверие к потерпевшей С., получила более 6 млн тенге, пообещав безвозмездный грант от государства и покупку квартиры через акимат по сниженной цене. После получения средств А. сбежала с места встречи и скрывалась от потерпевшей", – рассказали в суде.

Обвиняемая полностью признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. С учётом признания вины и наличия несовершеннолетних детей ей назначено пять лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.