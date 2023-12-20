Обещал за деньги освободить от армии: полиция задержала подозреваемого
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
129Фото: Baigenews.kz
Житель Кызылординской области за деньги пообещал освободить от воинской службы. Его задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Об инциденте сообщил 52-летний житель Кызылординской области.
По его словам, неизвестный, войдя в его доверие, присвоил 300 тысяч тенге под предлогом, что поможет сделать так, чтобы сына не забрали в армию. Но обещания не сдержал и не вернул деньги.
Подозреваемым оказался 34-летний житель областного центра. Он водворен в ИВС.
В полиции отметили, что в настоящее время сын потерпевшего призван в армию и исполняет свой воинский долг перед Родиной.
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