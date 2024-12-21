Обещал работу на госслужбе: власти ОАЭ выдали Казахстану подозреваемого в мошенничестве
По запросу Интерпола МВД казахстанец был задержан в Дубае.
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Разыскиваемый по подозрению в пошенничестве мужчина депортирован в Казахстан из ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.
"20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за совершение мошенничества в крупном размере. С 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", — сообщили в пресс-службе МВД РК.
В январе этого года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче.
В настоящее время задержанный помещен под стражу сотрудниками ВСД МВД.
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