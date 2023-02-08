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Обещал подготовить детей к ЕНТ: 22-летний учитель обманул алматинцев на миллионы тенге
Алматинские полицейские задержали 22-летнего горожанина, обманувшего 76 человек на миллионы тенге. Он обещал подготовить выпускников школ к сдаче ЕНТ, представляясь директором образовательного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, согласно условиям договора, родители могли оплатить курсы стоимостью 238 тысяч тенге частями. При этом, "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребёнок не сдаст тестирование.
Основатель учебного центра скрылся, дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию.
"Данный факт зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 190 УК РК. В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
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