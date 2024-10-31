Объемы переводов из Казахстана в Россию резко падают

В сентябре через системы международных денежных переводов в РФ из Казахстана было отправлено 14,3 миллиардов тенге, что без поправки на инфляцию на четверть меньше, чем в прошлом месяце, и на треть меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"Еще одно направление, где переводы весьма бодро снижаются, – Узбекистан. Номинально вышло -23% в месяц к предыдущему месяцу (м/м) и -21% в год к предыдущему году (г/г), нынешние объемы – 22,8 миллиардов тенге. Для этой страны характерна выраженная сезонность, и конкретно для сентября текущий уровень оказался самым низким с 2020 года", – сообщает Бюро.

В итоге общие суммы переводов из РК тоже ощутимо пошли вниз: номинально на 17% м/м и на 32% г/г, хотя о долгосрочных антирекордах речи не идет.