Объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов - Токаев

Глава государства рассказал спикерам парламентов стран ОДКБ о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию, передаёт BaigeNews.



Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.

"В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал Указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса", – отметил президент.

В выступлении было высказано удовлетворение в связи с активным ростом торговли между странами ОДКБ.

"Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 миллиардов долларов, Кыргызстаном – 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном – 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью – 912 миллионов долларов", – подытожил Президент.

Глава Казахстана отметил, что заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые Советом документы послужат дальнейшему укреплению ОДКБ.

В ходе встречи также выступили Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ – Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.