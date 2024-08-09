Необходимо подкрепить наше партнерство новыми договоренностями - Токаев

Глава нашего государства призвал президентов сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания, передаёт BaigeNews.

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов. Глава государства отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.