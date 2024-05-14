Объем продаж евро уменьшился в Казахстане

Объём нетто-продаж евро обменными пунктами Казахстана в марте 2024 года составил 19 млрд в тенговом эквиваленте — на 9,8% меньше, чем в феврале текущего года, и сразу на 18,7% меньше, чем в марте 2023-го, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

Совокупно за январь–март 2024 года объём нетто-продаж евро составил 61,8 млрд тг — на 17,2% меньше по сравнению с январём–мартом 2023-го. Для справки: годом ранее был отмечен рост показателя сразу на 29%.

Среди регионов РК самые большие объёмы нетто-продаж евро обменными пунктами пришлись на мегаполисы — Алматы (24,4 млрд тг за январь–март), Астану (10,6 млрд тг) и Шымкент (8 млрд тг). Стоит отметить, что объёмы "чистых" продаж евро в Алматы сократились за год на 10,5%, а в Шымкенте — более чем в 2 раза. В Астане, наоборот, был отмечен рост на 17,2%.

Значительные объёмы нетто-продаж также наблюдались в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях: 2,6 млрд и 2,3 млрд тг соответственно.

Наименьшие объёмы нетто-продаж евро пришлись на Улытаускую и Жетысускую области: 30 млн и 83,8 млн тг соответственно.

Официальный обменный курс евро в среднем за апрель 2024 года составлял 479,03 тг — на 2% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с апрелем прошлого года курс евро снизился на 3,1%.

Самый высокий курс евро в среднем за месяц в текущем году был отмечен в январе: 492,45 тг. Для сравнения: в 2023 году самый высокий курс евро наблюдался в октябре: 503,34 тг.