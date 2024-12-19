Объем переработки нефти ожидается на уровне 17,9 млн тонн в Казахстане
Это на 1,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Сегодня, 10:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
139Фото: BBC
За январь-ноябрь 2024 года объем переработки нефти в Казахстане составил 16,7 млн тонн, что составляет 102% от плана (план — 16,4 млн тонн), передаёт BaigeNews.kz.
Ожидается, что по итогам 2024 года объем переработки нефти увеличится до 17,9 млн тонн, что на 1,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Производство нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут, авиакеросин, битум) за январь-ноябрь 2024 года составило 13,1 млн тонн или 100% от планового показателя.
К слову, развитие нефтеперерабатывающей отрасли в стране поддерживается утверждением Концепции на 2024–2040 годы, что подчеркивает стратегическую важность этой отрасли для экономического роста Казахстана.
Самое читаемое