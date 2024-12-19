За январь-ноябрь 2024 года объем переработки нефти в Казахстане составил 16,7 млн тонн, что составляет 102% от плана (план — 16,4 млн тонн), передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что по итогам 2024 года объем переработки нефти увеличится до 17,9 млн тонн, что на 1,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Производство нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут, авиакеросин, битум) за январь-ноябрь 2024 года составило 13,1 млн тонн или 100% от планового показателя.

К слову, развитие нефтеперерабатывающей отрасли в стране поддерживается утверждением Концепции на 2024–2040 годы, что подчеркивает стратегическую важность этой отрасли для экономического роста Казахстана.