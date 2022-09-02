Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


pixabay.com Сегодня, 02:21
69
Фото: pixabay.com

Объем морских грузовых перевозок увеличился в Казахстане

Более чем в два раза вырос объём морских грузовых перевозок в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Пару лет назад их количество резко сократилось из-за пандемии, порты оказались на грани закрытия. Сейчас Морской северный терминал, порт Актау и паромный комплекс Курык загружены на полную мощность.

Последние два объекта в ближайшее время могут быть включены в список Свободных экономических зон.

Планируется строительство дополнительного контейнерного хаба для поддержки отечественных экспортеров. Для этого в порту Актау выделено 19 гектаров земли. Начнётся расширение паромного комплекса, появятся новые рабочие места.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:21
69
Журналист

Рекомендуем

Наверх