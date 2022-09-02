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Объем морских грузовых перевозок увеличился в Казахстане
Более чем в два раза вырос объём морских грузовых перевозок в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Пару лет назад их количество резко сократилось из-за пандемии, порты оказались на грани закрытия. Сейчас Морской северный терминал, порт Актау и паромный комплекс Курык загружены на полную мощность.
Последние два объекта в ближайшее время могут быть включены в список Свободных экономических зон.
Планируется строительство дополнительного контейнерного хаба для поддержки отечественных экспортеров. Для этого в порту Актау выделено 19 гектаров земли. Начнётся расширение паромного комплекса, появятся новые рабочие места.
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