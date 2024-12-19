В этом году включен в сеть первый энергоблок мощностью 500 МВт новой генерации на Экибастузской ГРЭС-1, ожидается до конца года ввести еще 65 МВт на Атырауской ТЭЦ, а также 130 МВт на ГРЭС Топар в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

За счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено ввод дополнительно 5,6 ГВт, из них в 2024 году Министерство заключило 13 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями общей мощностью 1,4 ГВт. В числе таких проектов строительство блока №7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт, строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 и расширение парогазовой установки ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт.

В уходящем году определены планы по строительству новой генерации общей мощностью порядка 9 ГВт. В настоящее время данные проекты находятся на разных стадиях реализации.

В рамках аукционных торгов по отбору маневренной генерации планируется ввод 2,5 ГВт новых мощностей.

На сегодня ведутся строительные работы по четырем крупным проектам парогазовых установок общей мощностью около 1,8 ГВт реализуемым в Туркестанской, Кызылординской областях, области Ұлытау и в Алматы, с планируемыми сроками завершения в 2026 году.

Дополнительно в августе 2024 года в Казахстане прошли очередные аукционные торги общей мощностью 700 МВт, по итогам которых были определены четыре победителя на право реализации парогазовых установок в Жамбылской, Актюбинской и Атырауской областях. В настоящее время приступили к реализации проектов, сроки завершения которых намечены на 2028 год. Ожидаемый объем инвестиций до 2029 года составит более 8 трлн. тенге.е