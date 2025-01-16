По итогам 2024 года объём перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн, что является историческим максимумом, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в Комитете железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК. Так, казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн, и составил 13. 7 млн.тонн.

Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, зерновые грузы и др.

Импорт вырос на 5 %, а транзитные перевозкичерез Казахстан увеличились на 19 % и составили 15,3 млн тонн.

Транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.

Напомним, что важным фактором роста стало открытие казахстанского терминала в Международном сухом порту Сиань.

В 2024 году через данный терминал и порт Актау прошло более 300 контейнерных поездов, что в 30 раз больше, чем в 2023 году.