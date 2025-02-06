Политолог Талгат Калиев в кулуарах расширенной коллегии министерства культуры и информации дал оценку работе ведомства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он поддержал объединение сфер культуры и информации в одном ведомстве, отметив их взаимосвязь и важность постоянного взаимодействия.

"Культура и информация – это не просто близкие, а взаимопроникающие сферы. Они связаны с идеологией и общественными процессами, поэтому их объединение – оптимальный формат", – заявил эксперт.

Калиев подчеркнул, что эти сферы находятся под постоянным давлением глобальных трендов.

"Мы – открытое государство и не закрываемся от информационных и культурных потоков. На нас оказывают влияние глобалистские, американистские, панарабистские, прокитайские, протурецкие тренды. Важно при этом сохранить свой вектор", – отметил политолог.

По его словам, отечественные СМИ успешно адаптируются к изменениям.

“Наши медиа модернизируются, взаимодействуют с блогосферой, осваивают новые форматы. Идёт постоянный апгрейд", – отметил он.

Что касается культуры, то Талгат Калиев напомнил о международных успехах казахстанских артистов, таких как Димаш Кудайберген и Мария Мудряк.