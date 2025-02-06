Объединение культуры и информации – оптимальный формат: политолог о работе МКИ
По словам эксперта, отечественные СМИ успешно адаптируются к изменениям.
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Политолог Талгат Калиев в кулуарах расширенной коллегии министерства культуры и информации дал оценку работе ведомства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Он поддержал объединение сфер культуры и информации в одном ведомстве, отметив их взаимосвязь и важность постоянного взаимодействия.
"Культура и информация – это не просто близкие, а взаимопроникающие сферы. Они связаны с идеологией и общественными процессами, поэтому их объединение – оптимальный формат", – заявил эксперт.
Калиев подчеркнул, что эти сферы находятся под постоянным давлением глобальных трендов.
"Мы – открытое государство и не закрываемся от информационных и культурных потоков. На нас оказывают влияние глобалистские, американистские, панарабистские, прокитайские, протурецкие тренды. Важно при этом сохранить свой вектор", – отметил политолог.
По его словам, отечественные СМИ успешно адаптируются к изменениям.
“Наши медиа модернизируются, взаимодействуют с блогосферой, осваивают новые форматы. Идёт постоянный апгрейд", – отметил он.
Что касается культуры, то Талгат Калиев напомнил о международных успехах казахстанских артистов, таких как Димаш Кудайберген и Мария Мудряк.
“Наши театры собирают аншлаги за рубежом, гастроли вызывают большой интерес. Культура и информация занимают проактивную, конкурентную позицию и достойно представляют Казахстан на мировой арене", – подчеркнул он.
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