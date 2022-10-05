open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Объединение депутатов маслихатов выдвинуло кандидатуру Токаева на предстоящие выборы президента
Baigenews.kz Сегодня, 15:55
127
Фото: Baigenews.kz

Объединение депутатов маслихатов выдвинуло кандидатуру Токаева на предстоящие выборы президента

В столичном Дворце мира и согласия на внеочередной конференции Центрального совета РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" инициировало выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на предстоящие выборы президента страны, передаёт BaigeNews.kz.

Во время Конференции делегаты из 20 территориальных филиалов РОО, а также члены объединения, депутаты Сената и Мажилиса Парламента Казахстана единогласно проголосовали за кандидатуру действующего Главы государства. Секретарь Восточно-казахстанского маслихата Денис Рыпаков в своём выступлении отметил, что наступает период непростого электорального периода.

"Сегодняшняя кандидатура — просто без слов, потому что лидер у нас очень сильный и мудрый. Это единогласное мнение наше было, непредвзятое, мы действительно с уважением относимся, надёжно стоим за спиной своего лидера. У нас сейчас не простое время, не простой политический климат и, слава богу, у нас мирный Шанырак и единство. Текущая политика приносит свои плоды, которые мы всецело должны поддерживать, следовать ей и выполнять поручения Главы государства.

Выборы, не простой электоральный период у нас предстоит, дай бог, чтобы они прошли достойно. И мы надеемся, что всё пройдет хорошо, и Токаев продолжит уже свой семилетний срок. И его талант, его потенциал, принесёт очень большую пользу гражданам нашей страны. Поэтому мы здесь и сейчас выдвинули эту кандидатуру", — сказал Секретарь Восточно-казахстанского маслихата Денис Рыпаков.

Как отметил председатель объединения Толеубек Мукашев, в период нестабильной геополитической и экономической обстановки на первое место выходит фактор единства общества.

"Учитывая особую роль Касым-Жомарта Токаева в обеспечении стабильности и согласия, поступательном развитии нашего государства, мы предлагаем его кандидатом на предстоящие выборы Президента", — сказал он.

Отметим, что РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" является единственной организацией, объединившей все маслихаты страны и 3500 человек. Депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители 20 областей, города республиканского значения, 163 районных, 36 городских маслихатов осуществляют совместную работу на общественных началах.

Напомним, в соответствии со статьей 55 Конституционного Закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" кандидатуры в Президенты выдвигаются от имени общественных объединений их высшими органами. Общественные объединения вправе выдвинуть только одного кандидата в Президенты, не являющегося членами данного общественного объединения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #кандидат #маслихат
Журналист
Сегодня, 15:55
127
Поделитесь:
Наверх