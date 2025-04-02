В рамках законопроекта по поправкам совершенствования системы государственной поддержки инновационной отрасли предлагается объединение фонда "Парк инновационных технологий" и международного технопарка "Астана Хаб" и формирование единого правового поля для его участников, передает BaigeNews.kz.

Также предлагается передача государственной поддержки в инновационный кластерный фонд "Астана Хаб".

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Мажилиса, представляя законопроект, эти изменения усилят эффективность отрасли.

"Цель — не просто объединить, а масштабировать лучшие практики "Астана Хаб" который показал высокий результат в IT-сфере", - сказал министр.

По его словам, поправки уточняют полномочия, оптимизируют управление.

"Это реальный реинжиниринг системы мер господдержки — и он даст результат", - сказал министр.

Другие изменения в рамках законопроекта касаются финансирования АКФ "Астана Хаб" для достижения самоокупаемости.

На данный момент организация финансируется за счёт одно процента от доходов участников и республиканского бюджета. Для большей прозрачности и соответствия некоммерческому статусу фонда предлагается заменить термин "сборы и платежи" на "членские взносы".

"Таким образом не будет перекладывания налогов из кармана в карман и появятся дополнительные ресурсы для поддержки инновационного сектора", - сказал Жаслан Мадиев.

Также предлагаются изменения для развития цифровой платформы Единого окна национальной инновационной системы. Изменения касаются мер господдержки, технологических задач, инфраструктуры.

"Инноваторы получают прозрачный и удобный доступ ко всем инструментам на одной витрине. Второй модуль – это технологические задачи. Здесь компании публикуют запросы, а R&D и ITсектор предлагают готовые решения. Третье – это инфраструктура, где реализован единый доступ к лабораториям, хабам, оборудованию. Отдельно реализован научный портал с базой учёных, публикациями, аккредитацией, паспортами НИИ, премиями и грантами. Таким образом, Единое окно охватывает весь жизненный цикл инновационного проекта", - сказал министр.

Помимо этого, предлагаются изменения касательно развития венчурного рынка и оценки эффективности софинансирования. На данный момент вся инновационная, в том числе венчурная деятельность, регламентирована в Предпринимательском кодексе.

Сейчас же предлагается перенести действующую норму по портфельной оценке проектов из Бюджетного в Предпринимательский кодекс.

"Суть нормы — оценивать результативность государственной поддержки венчурных фондов на основе доходности всего инвестиционного портфеля", - сказал министр.

Изменения также нужны для появления возможности софинансирования частных венчурных фондов на конкурсной основе, уточнил Жаслан Мадиев.