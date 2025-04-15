В столице Казахстана разгорается скандал вокруг качества питания в средней школе №41 города Астаны. В Сети появилось видео, на котором ученик показывает волос в салате и иронично комментирует, что это "секретный ингредиент" школьной столовой, передаёт BaigeNews.kz.

"Секретные ингредиенты в средней школе №41. Бесплатное питание, которое заслужили дети! Среди прочего: рыба с костями и кипячёная вода с лимоном", — говорится в подписи к видео.

Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей, в комментариях многие отмечают, что раньше питание в этой школе было качественным, но в последнее время стало хуже.

На жалобу отреагировал Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны, призвав автора видео и всех обеспокоенных родителей направить официальное заявление с фактами нарушений.

"Для проведения проверки просим обратиться с письменным заявлением в Департамент или через Портал “Электронного правительства” с указанием конкретных фактов нарушений (фото, видео и др.)", — говорится в ответе ведомства.

Телефон для справок: 8 (7172) 79-57-27.

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