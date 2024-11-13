Обед с душком: кого наказали за еду с плесенью школе олимпийского резерва в Риддере

Заплесневелые сосиски, мухи в салате и даже гусеница в перловой каше. Видео блюд, которыми якобы кормят детей в школе олимпийского резерва в Риддере (ВКО), еще в сентябре было выложено в Сеть и вызвало неоднозначную реакцию в Сети, а также интерес соответствующих органов. Стали известны итоги проверки столовой, которая кормит будущих чемпионов, передает корреспондент Вaigenews.kz.

Речь идет о Республиканской специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва в Риддере. Именно здесь готовят будущих олимпийских чемпионов в таких видах спорта, как прыжки на лыжах с трамплина, фристайл-могул, биатлон, гребной слалом, а также лыжников и сноубордистов.

Школа всегда была на хорошем счету, но видео, опубликованное в Instagram-аккаунте @iMedia.com.kz могло явно подпортить ее репутацию. Самое интересное, что подписчики, посмотревшие откровенно неприятные кадры, разделились на два лагеря. Одни возмущались качеством приготовленных блюд, вторые говорили, что видео – ложь и провокация. По словам комментаторов, проблемы с качеством питания в этом учебном заведении поднимались и ранее, но руководство игнорировало жалобы.

"После появления видео родителей начали запугивать, угрожая им за попытки публично заявить о нарушениях", — отметила одна из пользовательниц.

Также она добавила, что "детям запрещают фотографировать в столовой и требуют удалять снимки".

Мы попытались связаться с женщиной и взять более подробную информацию, но общаться она отказалась. Тем не менее, нашлись и те, кто счел видео недостоверным. По словам другой мамы воспитанника интерната, ее сын ни разу не жаловался на питание, и она считает обвинения клеветой.

"Мой сын — ученик данной школы-интерната олимпийского резерва в Риддере. Я как мама, да и все мамы, переживают в первую очередь за питание своего ребенка и, если бы у меня были реальные факты о том, что еда непригодна для употребления, стала бы я писать такой комментарий и ставить под угрозу здоровье своего ребенка? Никаких жалоб лично с моей стороны нет по питанию в этой школе", - ответила женщина на вопрос в социальной сети Instagram.

Нарушения нашли

И все-таки историей заинтересовались соответствующие органы. Отметим, руководство города отказывалось брать на себя ответственность за ситуацию, указывая на республиканский статус учебного заведения, по той же причине от комментариев по данным фактам отказались в управлении образования ВКО и управлении физической культуры и спорта ВКО. Однако риддерское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля пообещало совместно с прокуратурой организовать внеплановую проверку по фактам, изложенным в видео.

"Действительно, поступило официальное требование о проведении проверки от прокуратуры Риддера, в соответствии с законодательством Казахстана", - подтвердили здесь.

Об итогах проверки рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

"На основании требования прокуратуры РГУ "Риддерское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля" провело внеплановую проверку РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" в Риддере Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Факты, указанные в обращении родителей, частично подтвердились. Речь идет о дефектах технологического инвентаря, приведших к изменениям органолептических показателей готовой продукции. Для лабораторного исследования было взято 12 проб готовых блюд, и все пробы соответствуют нормативным требованиям. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено должностное лицо по статье 425 части 1 КоАП РК, выдано предписание об устранении нарушений", - пояснил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин.

Отметим, согласно статье 425 части 1 КоАП РК, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, не повлекшее вреда здоровью человека, влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 230 МРП (638 940 тенге).