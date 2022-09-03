Об ужесточении мер по борьбе с семейно-бытовым насилием рассказали в МВД

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Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании правительства рассказал о мерах по ужесточению семейно-бытового насилия, передает BaigeNews.kz.

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что домашнее насилие нельзя игнорировать. По словам министра, ужесточат требования к процедуре примирения сторон. При повторном совершении факта бытового насилия такую возможность исключат. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших.

Кроме того, прорабатывается вопрос замены административного взыскания и предупреждения на общественные работы.