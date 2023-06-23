Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву

Касым-Жомарту Токаеву доложено о принимаемых мерах по материально-техническому оснащению лесного хозяйства, в том числе за счёт закупа техники и установки системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Главе государства сообщили о начатых работах по обновлению норм положенности, в целях расширения перечня оборудования и оснащения пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

Кроме того, представлена информация о принимаемых мерах по стабильному прохождению вегетационного периода в условиях поддержания цикла маловодья в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны.

По итогам встречи президент указал на важность реализации комплекса мер по улучшению материально-технической базы природоохранных подразделений. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами в целях активного выявления и ликвидации нарушений природоохранного законодательства, в том числе привлечение нарушителей к уголовной ответственности.