Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей трёх городов
Сегодня, 08:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:07Сегодня, 08:07
114Фото: Baigenews.kz
Ухудшение качества воздуха ожидается в Жезказгане, Астане и Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Согласно прогнозу синоптиков, 12 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Жезказган, Астана, Атырау.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- В Актобе наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту