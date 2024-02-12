Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей трёх городов

Ухудшение качества воздуха ожидается в Жезказгане, Астане и Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Жезказган, Астана, Атырау.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.